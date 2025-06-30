Во Франции вступает в силу запрет на курение в общественных местах

Во Франции ввели запрет на курение возле школ, на пляжах и в парках

Во Франции вступает запрет на курение в парках, на пляжах, в автобусах, возле школ, библиотек и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

Мера направлена в первую очередь на защиту детей от пассивного курения.

«Наша цель ясна: поколение без табака. Защита молодежи, профилактика зависимостей», — сказала министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.

Цель — к 2032 году достичь во Франции «поколения без курения». Также минздрав страны намерен ввести строгие ограничения на ароматизаторы в продуктах для вейпинга.

До этого заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в РФ распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже по сравнению с 2019 годом.

Ранее психолог объяснила, что делать родителям, если их ребенок начал курить.