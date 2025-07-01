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В аэропорту Ижевска сняли ограничения

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 1 июля временные ограничения на полеты гражданской авиации ввели в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил информацию об атаке беспилотников на предприятие и о пострадавших.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.

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