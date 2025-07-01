В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на полеты гражданской авиации ввели в аэропорту Ижевска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в публикации.

Временные ограничения на полеты гражданской авиации также ввели в аэропорту Нижнекамска.

Почти час назад временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Казани. Представитель авиации подчеркнул, что обеспечение безопасности является приоритетом для экипажей гражданских воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропорта.

1 июля сообщалось, что в аэропортах Саратова и Ульяновска временно введены ограничения полетов.

В тот же день Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Астрахани.

Накануне ограничения действовали сразу в пяти российских аэропортах: Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты более трех часов.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.