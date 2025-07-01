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В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни

Запланированные в Ижевске на 1-2 июля массовые мероприятия отменены

Запланированные в Ижевске на 1-2 июля массовые мероприятия отменены. Об этом сообщила мэрия в Telegram-канале после атаки БПЛА на регион.

«1 июля в Ижевске отменены мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий, автопробег, концерт в Летнем саду имени М. Горького, световая инсталляция на светомузыкальном фонтане», — отмечается в публикации.

Также 2 июля отменился митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести». Отменены все торжества и шествия.

1 июля Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотные летательные аппараты атаковали промышленный объект в Ижевске.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил факт атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие и наличие пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Ранее в Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль.

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