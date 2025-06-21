В ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения

Посол ЕС: Грузия может на долгое время потерять шанс стать членом Евросоюза

Грузия может надолго потерять возможность присоединиться к Европейскому союзу. Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает ТАСС.

Он отметил, что два года назад Брюссель открыл Тбилиси «двери европейской семьи», и страна стала кандидатом в члены ЕС.

«Сегодня евроинтеграция Грузии приостановлена, жаль, что Грузия может надолго потерять исторический шанс стать членом Евросоюза, более того, демократия в Грузии в опасности», — сказал Герчинский.

Вопрос Грузии, в том числе дезинформация, направленная против ЕС, возможность введения санкций и безвизовый режим, возможно, будет обсуждаться на заседании глав МИД ЕС, которое состоится 23 июня.

Отношения между Брюсселем и Тбилиси ухудшились после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для грузинских граждан в страны Евросоюза, угрозой и шантажом.

Ранее в Грузии обвинили посла ФРГ в «политической педофилии».