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Бывший президент Грузии приняла участие в акции протеста в Тбилиси

Экс-президент Грузии Зурабишвили на митинге призвала оппозицию к единству
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Shakh Aivazov/AP

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на антиправительственном митинге в Тбилиси и призвала оппозиционеров к единству. Об этом сообщает телеканал «TV Пирвели».

Она отметила, что акции протеста продолжаются в Грузии уже семь месяцев. Грузинские власти не в состоянии запугать оппозицию и обречены на поражение.

По словам Зурабишвили, правительство пытается ее дискредитировать, но этого не получится, если все оппозиционные силы будут соблюдать единство. Лишь через единство можно будет спасти страну.

24 июня суд в Тбилиси приговорил к семи месяцам заключения лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (2004–2013 годы).

Ранее в ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения.

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