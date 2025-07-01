Адвокат подаст иски о возмещении вреда к обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле»

Защита потерпевших подаст иски о возмещении вреда в теракте в «Крокусе»

Защита потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» намерена подать иски к обвиняемым в совершении преступления. Об этом сообщил в интервью ТАСС адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы группы потерпевших.

По его словам, адвокаты планируют заявить иски о возмещении вреда непосредственно в суде.

Также Трунов сообщил, что прокуратура утвердила дело о теракте в «Крокус Сити Холле».

Следственный комитет России объявил о завершении расследования дела о теракте в концертном зале 23 июня, в нем 19 обвиняемых.

29 июня стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее адвокат обвинил западных союзников Украины в финансировании теракта в «Крокусе».