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Адвокат обвинил западных союзников Украины в финансировании теракта в «Крокусе»

Адвокат Трунов: теракт в «Крокусе» финансировали западные союзники Украины
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» финансировался западными союзниками Украины. Об этом RT заявил адвокат потерпевших при атаке Игорь Трунов.

«Из показаний [исполнитель теракта Шамсидина] Фаридуни <...> теракт заказали США, Германия и Великобритания путем финансирования. <...> Организатором выступила Украина, которая привлекла представителей «Исламского государства» (организация запрещена в России)», — сказал юрист.

Трунов добавил, что Фаридуни после теракта планировал остаться на Украине, после чего принять участие в боевых действиях против России. По словам адвоката, организаторы пообещали фигуранту дела обеспечить коридор до Киева.

30 июня материалы дела показали, что Фаридуни дал признательные показания в полном объеме и раскаялся в содеянном. Три других террориста — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Раджаблизода и Далерджон Мирзоев — хотя полностью и признали вину, однако не стали раскаиваться в содеянном.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» признались, что его организатором является Украина.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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