Эксперты объяснили детали нового ГОСТа на школьную форму

Школьная форма должна быть не только красивой и соответствующей деловому стилю, но и удобной для детей. В России давно нужен был новый подход к этому вопросу, рассказала 360.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Так она прокомментировала сообщение, что с 1 июля в РФ вступит в силу новый ГОСТ на школьную форму. По мнению общественницы, это необходимая мера, которая позволит улучшить самочувствие и внешний вид детей. Так, например, если для пошива формы используется только натуральная ткань, то она будет быстро мяться и выглядеть неопрятно, а если только синтетика, то ребенку будет жарко и холодно.

«Если школьник вспотеет, а такая форма не гигроскопична, то у него может появиться потница. А если замерзнуть в такой форме, когда она вся мокрая, то можно заболеть», — пояснила Волынец.

Она отметила, что учитываться при пошиве школьной формы должны все требования к раскрою ткани, так как одежда должна быть максимально удобной и красивой. ГОСТы были еще во времена СССР – тогда нельзя было купить ребенку костюм, который бы не соответствовал всем требованиям, напомнила общественница. По ее мнению, массовый пошив хорошей формы приведет к снижению ее стоимости, что поможет семьям с низким материальным положением.

Напомним, в России с 1 июля начинает действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. В частности, ее рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть удобным, когда ребенок сидит или двигается. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Зато форма может содержать государственные и патриотические символы.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в РФ не будет единой школьной формы.