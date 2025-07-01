На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили детали нового ГОСТа на школьную форму

Омбудсмен Волынец: новый ГОСТ на школьную форму нужен для здоровья учащихся
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Школьная форма должна быть не только красивой и соответствующей деловому стилю, но и удобной для детей. В России давно нужен был новый подход к этому вопросу, рассказала 360.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Так она прокомментировала сообщение, что с 1 июля в РФ вступит в силу новый ГОСТ на школьную форму. По мнению общественницы, это необходимая мера, которая позволит улучшить самочувствие и внешний вид детей. Так, например, если для пошива формы используется только натуральная ткань, то она будет быстро мяться и выглядеть неопрятно, а если только синтетика, то ребенку будет жарко и холодно.

«Если школьник вспотеет, а такая форма не гигроскопична, то у него может появиться потница. А если замерзнуть в такой форме, когда она вся мокрая, то можно заболеть», — пояснила Волынец.

Она отметила, что учитываться при пошиве школьной формы должны все требования к раскрою ткани, так как одежда должна быть максимально удобной и красивой. ГОСТы были еще во времена СССР – тогда нельзя было купить ребенку костюм, который бы не соответствовал всем требованиям, напомнила общественница. По ее мнению, массовый пошив хорошей формы приведет к снижению ее стоимости, что поможет семьям с низким материальным положением.

Напомним, в России с 1 июля начинает действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. В частности, ее рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть удобным, когда ребенок сидит или двигается. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Зато форма может содержать государственные и патриотические символы.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в РФ не будет единой школьной формы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами