В Минпросвещения заявили, что в РФ не буедт единой школьной формы

Министр просвещения Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России не планируют стандартизировать школьную форму, хотя в ней нет ничего плохого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация», — пояснил министр.

Он уточнил, что школа может самостоятельно устанавливать и вводить требования к одежде школьников.

До этого Кравцов говорил, что школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю.

По словам министра, средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки.

В ходе своего выступления на ПМЭФ Кравцов подчеркнул, что Министерство просвещения РФ с начала нового учебного года вводит единые стандарты преподавания всех школьных предметов. По его словам, для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.

Ранее педагоги и родители оценили идею ввести в школах форму в цветах российского флага.