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В Киеве местным жителям угрожают за использование русской речи

РИА Новости: в магазинах Киева украинцам угрожают за разговоры на русском языке
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Global Look Press

Местная жительница рассказала РИА Новости, что в магазинах Киева украинцам угрожают за русскую речь.

«Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся ... к русскому языку», — поделилась женщина.

До этого бывший украинский военнослужащий, ныне командир добровольческого подразделения с позывным «Борзый» рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сохраняется практика использования русского языка, несмотря на законодательные ограничения.

Как отметил собеседник агентства, военнослужащие ВСУ формально соблюдают языковые требования во время официальных мероприятий, но в неформальном общении преимущественно используют русский язык.

24 июня актер и режиссер Александр Завальский, претендующий на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины должны говорить исключительно на украинском.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

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