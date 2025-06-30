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В частях ВСУ сохраняется использование русского языка вопреки запрету

Военный «Борзый»: командиры ВСУ после собраний продолжают говорить на русском
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сохраняется практика использования русского языка, несмотря на законодательные ограничения. Об этом РИА Новости рассказал бывший украинский военнослужащий, ныне командир добровольческого подразделения с позывным «Борзый».

Как отметил собеседник агентства, военнослужащие ВСУ формально соблюдают языковые требования во время официальных мероприятий, но в неформальном общении преимущественно используют русский язык.

«После выхода закона командование старалось говорить на украинском на собраниях и построениях. Но в частных беседах, особенно в восточных регионах, по-прежнему преобладает русский», — пояснил источник.

24 июня актер и режиссер Александр Завальский, претендующий на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины, заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины должны говорить исключительно на украинском.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.

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