В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Ульяновска (Баратаевка)», — написал Кореняко.

1 июля в аэропорту Саратова Гагарин (код ИКАО: UWSG) был введен временный режим ограничений на обслуживание воздушных судов — их прием и отправку. Как пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, эта мера направлена на обеспечение безопасности гражданских полетов. Примечательно, что незадолго до этого в Саратовской области фиксировались массовые сбои в работе мессенджера Telegram.

До этого в аэропорту Астрахани временно ограничили авиасообщение.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.