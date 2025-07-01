На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельцу парка «Тайган» сделают еще одну операцию на шее

Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шее
close
Telegram-канал «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

Владельцу крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову, на которого напал лев, сделают еще одну операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зубкова, несмотря на то, что его самочувствие улучшилось, ему предстоит еще одна операцию на шее. Владелец «Тайгана» подчеркнул, что напавший на него лев будет жить и дальше, так как он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и повел себя неправильно.

27 июня сообщалось, что Зубков написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю.

За день до этого в пресс-службе «Тайгана» сообщили, что переживший нападение льва Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате. Представители парка добавили, что Зубков быстро восстанавливается. По их словам, директор находится в хорошем расположении духа и в стабильном эмоциональном состоянии.

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами