Владельцу парка «Тайган» сделают еще одну операцию на шее

Владельцу крымского сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову, на которого напал лев, сделают еще одну операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зубкова, несмотря на то, что его самочувствие улучшилось, ему предстоит еще одна операцию на шее. Владелец «Тайгана» подчеркнул, что напавший на него лев будет жить и дальше, так как он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и повел себя неправильно.

27 июня сообщалось, что Зубков написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю.

За день до этого в пресс-службе «Тайгана» сообщили, что переживший нападение льва Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате. Представители парка добавили, что Зубков быстро восстанавливается. По их словам, директор находится в хорошем расположении духа и в стабильном эмоциональном состоянии.

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.