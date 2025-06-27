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Директор парка «Тайган» написал открытое письмо из больницы

Владелец «Тайгана» Зубков рассказал, что скоро будет в строю
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Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, написал открытое письмо из больницы, в котором пообещал, что скоро будет опять в строю. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина в Telegram-канале «Тайгана».

«‎Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков», — сказано в письме.

Известно, что директор парка передал его во время последнего посещения его в больнице.

26 июня в пресс-службе «Тайгана» сообщили, что переживший нападение льва Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате. Представители парка добавили, что Зубков быстро восстанавливается. По их словам, директор находится в хорошем расположении духа и в стабильном эмоциональном состоянии.

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.

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