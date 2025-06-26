Пострадавший от нападения льва директор «Тайгана» начал сам ходить по палате

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, который пострадал в результате нападения льва, начал самостоятельно передвигаться по палате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

«С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители парка добавили, что Зубков быстро восстанавливается. По их словам, директор «Тайгана» находится в хорошем расположении духа и в стабильном эмоциональном состоянии.

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю организовало проверку данных о нарушениях в «Тайгане». В ведомстве отметили, что во время мониторинга интернет-пространства была обнаружена соответствующая статья. В частности, в ней говорилось об отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием хищников.

Ранее в «Тайгане» раскрыли судьбу льва, напавшего на Зубкова.