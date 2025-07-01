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В Госдуме предложили в три раза сократить срок между заявлением и регистрацией брака

Депутат Авксентьева: регистрацию брака в России следует проводить за 10 дней
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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») предложила втрое сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака. Об этом, ссылаясь на обращение парламентария министру юстиции России Константину Чуйченко, сообщает РИА Новости.

Авксентьева отметила, что сейчас заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган ЗАГС. Однако столь длительный срок ожидания не всегда удобен гражданам и нередко создает избыточную бюрократическую нагрузку. Поэтому следует сократить срок подачи заявления с 30 до 10 календарных дней.

В качестве примера депутат привела Казахстан, где в 2022 году срок ожидания был сокращен с одного месяца до 15 дней.

По мнению Авксентьевой, принятие ее инициативы позволит россиянам значительно быстрее реализовать свое право на вступление в брак и избежать длительных и необоснованных бюрократических задержек.

29 мая сообщалось, что в Госдуме предложили запрашивать данные о судимости и долгах перед заключением брака.

Ранее россиянка случайно узнала после 30 лет брака, что ее муж двоеженец.

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