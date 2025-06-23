Россиянка случайно узнала после 30 лет брака, что ее муж двоеженец

Петербурженка случайно узнала после 29 лет брака, что ее муж двоеженец

В Санкт-Петербурге местная жительница случайно узнала о том, что ее муж уже десятки лет женат не только на ней, но и на другой женщине. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, в 1996 году мужчина по имени Николай взял в жены Галину, при этом он сменил фамилию на фамилию супруги. В 2025 году петербурженка хотела взять на воспитание ребенка, но узнала, что не может сделать этого из-за мужа.

«В 1993 году, оказывается, в отношении Николая возбуждалось уголовное дело за умышленное преступление против жизни и здоровья, а на момент заключения их брака, Николай уже был женат на Екатерине», — поделилась Лебедева.

Галина обратилась в суд с просьбой расторгнуть брак, отметив, что они уже не живут с мужем, а имущества за 29 лет не нажили.

В деле будет разбираться Смольнинский районный суд.

Ранее в США мужчину, вступившего в три брака за два года, арестовали за многоженство.