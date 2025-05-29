В Госдуме предложили создать систему «Брак без сюрпризов»

В ГД предложили запрашивать данные о судимости и долгах перед заключением брака

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение министру юстиции России Константину Чуйченко, в котором предложили внедрить информационную систему «Брак без сюрпризов». Об этом сообщает ТАСС.

Предложение депутатов предполагает, что система даст гражданам возможность запрашивать сведения о наличии судимостей и задолженностей у потенциального супруга перед заключением брака.

В письме к министру отмечается, что в 2024 году в России было зарегистрировано более 10 тысяч случаев мошенничества, связанных с брачными аферами. Депутаты подчеркнули, что сегодня в РФ отсутствует возможность получить достоверную информацию о криминальном прошлом будущего супруга, что создает условия для злоупотреблений и подвергает граждан риску.

До этого Государственная дума собралась рассмотреть новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны будут пройти консультации у семейного психолога в случае развода.

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