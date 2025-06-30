В Минобрнауки обозначили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

Афанасьев: ЕГЭ по истории не станет обязательным в этом учебном году

Минобрнауки не планирует в этом году делать обязательным ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические направления. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

«Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году», — сказал замглавы ведомства.

Афанасьев добавил, что министерство планирует сделать ЕГЭ по истории обязательным в течение двух лет. По его словам, ведомство не хочет «шокировать учеников и их родителей» резким переходом.

22 июня президент России Владимир Путин поддержал сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в университеты по гуманитарным специальностям и социально-экономическим специальностям. Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что готовы к проведению экзамена.

Ранее в Госдуме раскрыли детали обязательного ЕГЭ по истории.