В РФ в 2026 году появится экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Минобрнауки планирует экзамен по русскому языку для иностранцев к 2026 году

Заместитель главы министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство планирует ввести к 2026 году обязательный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Афанасьев также заявил, что в числе других вариантов рассматривается поступление иностранных абитуриентов через подготовительное отделение. Он отметил, что вступительный экзамен по русскому языку является мерой «повышения планки приема».

В январе текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны. Он должен содержать единые требования и определять необходимые навыки владения языком.

10 июня замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявлял, что с 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

Позднее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, которых уволили или отчислили из высшего учебного заведения, а также те, кто не прошел дактилоскопию и не изучал русский язык, должны покинуть территорию Российской Федерации.

Ранее стало известно, что только 7% детей мигрантов прошли тест по русскому для зачисления в школы РФ.