Только 7% детей мигрантов сдали экзамен по русскому для зачисления в школы

Более 3,6 тыс. иностранных граждан подали заявления на тестирование детей по русскому языку для зачисления в российские школы. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС на ПМЭФ.

При этом полный комплекс требований (подача документов и успешная сдача экзамена) выполнили лишь 7% участников.

«С 1 апреля по 25 мая зафиксировано 3677 заявлений. Фактически прошли тестирование 509 детей, из них 55% (270 человек) справились успешно», — пояснил Музаев. Остальные 45% смогут пересдать экзамен через три месяца. Глава ведомства подчеркнул: «Успешные кандидаты уже имеют право учиться в российских школах».

Тестирование проводится для детей мигрантов, постоянно проживающих в РФ. Экзамен включает базовые модули: чтение, письмо, аудирование. Рособрнадзор ведет ежемесячный мониторинг результатов.

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

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