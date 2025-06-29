В Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности

В Москве и Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности из-за грядущего ливня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ожидается, что дождь начнется в 18:00 по московскому времени в воскресенье, 29 июня, и закончится под конец дня 1 июля. При этом скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что в Москве на предстоящей неделе ожидаются аномальные обложные дожди. По его словам, за предстоящую неделю на Москву прольется до 37-42 мм осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги, в Подмосковье местами выпадет до 50-60 мм, при чем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток. Тишковец добавил, что подобная погодная ситуация связана с североатлантическим циклоном «Корнелиус».

Ранее руководитель Гидрометцентра рассказал, когда придет тепло в центр России.