Москвичей предупредили об аномальных дождях на предстоящей неделе

В Москве на предстоящей неделе ожидаются аномальные обложные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«За предстоящую неделю на Москву прольется до 37-42 мм осадков, что составляет около половины от всего месячного объема небесной влаги, в Подмосковье местами выпадет до 50-60 мм, при чем львиная доля дождей придется на ближайшие трое суток», — написал синоптик (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Тишковец добавил, что подобная погодная ситуация связана с североатлантическим циклоном «Корнелиус». За сутки он преодолеет 1 тысячу километров, двигаясь в юго-восточном направлении, отметил специалист.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 июля температура в европейской части России будет одной из самых низких с начала XXI века. По его словам, в выходные в Москве и соседних областях осадков не ожидается, температура будет в районе +22°C, но уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание и пойдет дождь.

Ранее руководитель Гидрометцентра рассказал, когда придет тепло в центр России.