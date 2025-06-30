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Синоптик рассказал о двойном антирекорде в Москве

Тишковец: 30 июня в Москве стало самым холодным за всю историю наблюдений
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве в понедельник, 30 июня, был установлен двойной антирекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что такого холодного 30 июня и низкого атмосферного давления не было за все время метеонаблюдений.

Он рассказал, что на главной метеостанции ВДНХ к 15:00 термометр показал всего +12,6℃. Таким образом были побиты рекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день было +14℃ и +14,7℃ соответственно.

Кроме того, был установлен рекорд минимального давления – на барометрах столицах к 15:00 показания достигли самого «дна» — 728,0 мм рт. ст. Тишковец объяснил это близостью ненастного центра циклона, центр которого кружит над Костромой.

В понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе в начале недели установится осенняя погода с обильными осадками. По его прогнозу, за три дня выпадет до 40% месячной нормы осадков июля.

Ранее синоптик рассказал о погодном рекорде 1 июля в европейской части РФ.

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