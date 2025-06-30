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Генконсульство РФ прокомментировало пожары в Турции

Генконсульство: обращений от граждан РФ из-за пожаров в Турции не было
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Ihlas News AgencyReuters

Генеральное консульство Российской Федерации сообщило, что дипломаты РФ не получали обращений от россиян в связи с лесными пожарами в Турции. Сообщение приводит ТАСС.

«Обращений не поступало», — заявили там.

В дипломатическом ведомстве отметили, что «обстановка спокойная».

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X ранее сообщил, что в Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей. По его словам, пожары охватили провинции Измир, Биледжик и Хатай. Людей вывозили в безопасные районы. Особенно сложная ситуация сложилась в Измире, на побережье Эгейского моря. Для тушения огня привлекли 14 вертолетов, четыре самолета и больше тысячи спасателей, уточнил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к серии лесных пожаров в различных регионах страны.

Ранее СМИ сообщили о сильных ландшафтных пожарах в турецком городе.

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