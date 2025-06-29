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В Турции задержали 17 человек по делу о лесных пожарах

В Турции задержаны 17 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам
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Borja Suarez/Reuters

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил о задержании 17 человек, подозреваемых в причастности к серии лесных пожаров в различных регионах страны. Об этом он написал в соцсети Х.

«В рамках многостороннего и тщательного расследования, которое провели органы прокуратуры по фактам произошедших пожаров, к настоящему времени задержаны 17 подозреваемых», — сказал министр, уточнив, что речь идет о возгораниях, которые начались 26-28 июня в нескольких провинциях республики.

Тунч также отметил, что в провинции Биледжик в целях предосторожности была проведена эвакуация заключенных из исправительного учреждения».

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что за последние два дня в стране было зарегистрировано 150 лесных пожаров, 83 из которых вспыхнули в субботу, 28 июня. Основная часть возгораний произошла на лесных и сельскохозяйственных территориях, расположенных в западной и северо-западной частях Турции. По словам министра, пожары были оперативно ликвидированы, за исключением четырех районов, где тушение продолжалось в течение ночи. В настоящее время все пожары находятся под контролем или полностью потушены.

До этого обвинение запросило по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в турецком отеле.

Ранее сообщалось, что шестьдесят возгораний в лесах на общей площади более 107 тысяч гектаров тушат в Бурятии.

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