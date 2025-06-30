Вице-премьер раскрыл число жителей новых регионов, получивших выплаты за утраченное жилье

В настоящее время выплаты за утраченное и поврежденное жилье получили 41 тысяча жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию новых регионов с российским президентом Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Важный вопрос — восстановление поврежденных [объектов] ИЖС (индивидуального жилищного строительства — «Газета.Ru»). Собственникам выплачиваются компенсации, размер которых регулярно индексируем. 41 тысяча жителей получили выплаты за утраченное и поврежденное жилье», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что также около 2,5 млн жителей новых регионов получают социальные и пенсионные выплаты.

Помимо этого, в ходе совещания Путин заявил, что новые регионы России, включая Донецкую и Луганскую народную республику, должны к 2030 году выйти на общероссийский уровень по основным показателям. По его словам, аналогичных результатов нужно добавиться в вопросе качества жизни.

Ранее Путин пообещал восстановить Донбасс.