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Путин поручил к 2030 году поднять уровень жизни в новых регионах РФ

Путин: к 2030 году ДНР и Новороссия должны выйти на средний уровень жизни по РФ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые регионы России, включая Донецкую и Луганскую народную республику, должны к 2030 году выйти на общероссийский уровень по уровню жизни людей.

«К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

В ходе совещания Путин также заявил, что в новых регионах России необходимо создавать рабочие места с достойным уровнем заработной платы.

10 июня во время открытия объектов здравоохранения в регионах России по видеосвязи президент спросил у главного врача республиканской клинической больницы Донецка Ивана Плахотникова об уровне зарплат сотрудников регионального сосудистого центра, открывшегося после капитального ремонта. Главврач ответил, что сейчас врачи в ДНР в среднем получают 67 тысяч рублей, медицинские работники — 47 тысяч рублей.

Глава государства отметил, что в целом уровень зарплаты специалистов в 67 тысяч рублей — не самый высокий по стране в сфере медицины. Путин подчеркнул, что зарплата в регионе должна соответствовать общим средним доходам.

Ранее Путин пообещал восстановить Донбасс.

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