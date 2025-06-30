Суд избрал меру пресечения обвиняемым в стрельбе у Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Семену Лискову и Даниилу Козлову, обвиняемым в стрельбе из аэрозольного пистолета у Исаакиевского собора. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Суд избрал домашний арест по 28.08.2025», — говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге попала сигнальная ракета. По его данным, на месте задержали двух пранкеров. Молодые люди утверждали, что сделали это «просто по приколу».

Позже полиция опровергла данные о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора. По данным ведомства, в ночь на 29 июня два человека 18 и 20 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ.