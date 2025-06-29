На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пранкеры выстрелили по Исаакиевскому собору из сигнального оружия

В купол Исаакиевского собора выстрелили из сигнальной ракеты
close
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

В купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге попала сигнальная ракета, на месте задержали двух пранкеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Молодые люди утверждают, что сделали это «просто по приколу».

«Теперь веселого впереди у них будет значительно меньше — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, за это могут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

25 июня в Петербурге задержали двух юношей, осквернивших Знамя Победы. Возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Вечером 22 июня хулиганы заметили флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7. Они сорвали его со здания и испортили, после чего Знамя Победы оказалось на земле.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами