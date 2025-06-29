В Петербурге пранкеры выстрелили по Исаакиевскому собору из сигнального оружия

В купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге попала сигнальная ракета, на месте задержали двух пранкеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Молодые люди утверждают, что сделали это «просто по приколу».

«Теперь веселого впереди у них будет значительно меньше — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, за это могут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

25 июня в Петербурге задержали двух юношей, осквернивших Знамя Победы. Возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Вечером 22 июня хулиганы заметили флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7. Они сорвали его со здания и испортили, после чего Знамя Победы оказалось на земле.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ.