Полиция опровергла сообщения о стрельбе по куполу Исаакиевского собора

В МВД опровергли данные о стрельбе из ракетницы по куполу Исаакиевского собора

Полиция опровергла данные о стрельбе из сигнальной ракетницы в купол Исаакиевского собора в Северной столице. Подробности инцидента опубликованы в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что в ночь на 29 июня два человека 18 и 20 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, стреляли из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади.

«Полицейские Адмиралтейского района задержали двух молодых людей за нарушение общественного порядка в центре города», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 июня в Петербурге задержали двух юношей, осквернивших Знамя Победы. Возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении памяти защитников Отечества.

Вечером 22 июня хулиганы заметили флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7. Они сорвали его со здания и испортили, после чего Знамя Победы оказалось на земле.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ.