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В России заявили о готовности возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

Минтранс: Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой
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Depositphotos

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканской Республикой, первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне. Об этом сообщил Минтранс РФ в Telegram-канале.

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин обсудил с партнерами из Доминиканы возобновление прямых регулярных и чартерных рейсов между странами. Уточняется, что встреча прошла на площадке Росавиации по инициативе доминиканской стороны.

«Авиасообщение между нашими странами было приостановлено из-за беспрецедентных санкций в отношении российской авиации. При этом рейсы в Доминикану пользовалось большой популярностью у российских туристов», — сказано в публикации.

Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла заявил о высоком интересе к возобновлению авиаперевозок и подчеркнул, что туристам из России будут рады на курортах республики.

28 июня стало известно, что власти Малайзии рассчитывают в ближайшие годы запустить прямые рейсы, связывающие страну не только с Москвой, но и с Казанью, Екатеринбургом и Санкт-Петербургом.

До этого в Росавиации сообщили, что Россия и Монголия ведут работу, направленную на возобновление прямого авиасообщения между столицами двух государств.

Ранее в РСТ отреагировали на планы отменить визы между РФ и Индонезией.

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