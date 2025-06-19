В РСТ отреагировали на планы отменить визы между РФ и Индонезией

Индонезия – очень популярное направление у россиян, поэтому отмена виз и рост числа прямых рейсов между странами позволят увеличить не только пляжный туризм, но и деловые поездки. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«За прошлый год Индонезию посетили 170 тысяч наших туристов — это на 10 процентов больше, чем в 2023 году. Что интересно, это направление показывало динамику восстановления даже когда не было прямых рейсов. Когда появился прямой рейс «Аэрофлота» на остров Бали, это, конечно, послужило дополнительным стимулом развития туристических контактов. Относительно виз – их получают легко: по прибытию в страну или оформить онлайн. Стоит она порядка 2,5 тыс. рублей. Конечно, отмена виз или безвизовые групповые поездки всегда удобны прежде всего для туристов. Но не надо забывать, что между Россией и Индонезией есть очень хороший деловой контакт. Есть такой аспект, как деловой туризм — он тоже популярный. Если бы были, например, рейсы не только на остров Бали, а и в Джакарту (такие проекты ранее рассматривались), это бы очень упростило деловые поездки между нашими странами. Такой интерес есть, он обоюдный. Неслучайны такие контакты на высшем уровне, они уже постоянные, стабильные», — сказал Горин.

По словам турэксперта, ранее обсуждались возможности полета в Россию индонезийских авиакомпаний, но этот вопрос до сих пор не решен.

«Раньше были определенные причины, связанные с ограничениями. Но после возобновления прямых рейсов здесь уже вопрос за индонезийской стороной. Пока летают только наши авиакомпании. У нас международный туризм очень популярен, развит, и поэтому флот российских авиакомпаний востребован. Увеличение емкости, наверное, возможно при наличии спроса и предложения. Ну и чтобы цены были доступные», — добавил Горин.

При этом, по его словам, самая большая проблема, с которой сталкиваются российские туристы в Индонезии – это платежные системы.

«Так как карты российских банков и карты зарубежных банков не работают, это, конечно, та сложность, с которой сталкиваются путешественники. И это даже большие неудобства, чем виза», — констатировал Горин.

До этого президент Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров с Владимиром Путиным на полях ПМЭФ заявил, что страны примут меры для взаимного упрощения визового режима. Кроме того, он отметил, что Индонезия открыта к увеличению числа прямых рейсов из РФ не только на Бали.

Ранее президенты РФ и Индонезии приняли декларацию о стратегическом партнерстве.