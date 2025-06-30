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Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении средств

Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина обвинили в хищении денег
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Правительство Белгородской области

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина обвинили в хищении денег при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщает ТАСС.

30 июня в Белгородском областном суде рассматривается апелляция адвоката Зайнуллина на решение об аресте. 22 июня суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита вице-губернатора просит изменить меру пресечения.

В ходе заседания судья Светлана Светашова заявила, что органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве, хищении особо крупного размера бюджетных денежных средств, путем обмана в группе лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 миллионов рублей. Она уточнила, что лично вице-губернатор имел долю с этих средств не менее 4 миллионов рублей.

По словам судьи, выделенные бюджетные средства предназначались для финансирования работы по строительству фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной.

23 июня Зайнуллина арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, полицейские задержали вице-губернатора в рамках расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе Белгородской области. По неподтвержденной информации, ущерб оценивается приблизительно в 500 млн рублей. Причиной таких высоких затрат называются завышение стоимости и хищения при производстве железобетонных конструкций.

Ранее в Белгородской области арестовали бывшего депутата горсовета Белгорода.

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