Вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве

Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина арестовали на два месяца

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Судом 22.06 [избрана мера пресечения] стража на 2 месяца до 20.08», — говорится в сообщении.

Журналисты уточняют, что чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Накануне появилась информация о задержании Зайнуллина. Как сообщал Telegram-канал Mash, полицейские задержали мужчину в рамах расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе Белгородской области.

По неподтвержденной информации, приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей. Причиной столь высоких затрат стали завышения стоимости, а также хищения при производстве железобетонных конструкций.

В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в отношении строителей оборонительных сооружений в регионе были поданы иски.

Ранее в Белгородской области арестовали бывшего депутата горсовета Белгорода.