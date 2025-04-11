Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области арестовали бывшего депутата горсовета Белгорода

СК РФ: суд арестовал бывшего командира белгородского «Ополчения 31» Тарасенко
close
Белгородский городской Совет

Суд заключил под стражу бывшего депутата горсовета Белгорода и экс-командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в белгородском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с ноября 2023 по февраль 2025 года Тарасенко передавал документы с недостоверными сведениями о выходе на дежурства людей, которые по факту не дежурили, но получали деньги за выход на смену. Ущерб, нанесенный региональному бюджету, был оценен в один миллион рублей.

9 апреля сообщалось о задержании Тарасенко по подозрению в мошенничестве.

10 февраля уголовное дело возбудили в отношении бывшего сотрудника Минобороны России. Его подозревают в хищениях средств при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Ему вменяется мошенничество и получение взятки.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве на 811 млн рублей.

Ранее стала известно, что генерала Попова, обвиняемого в мошенничестве, отправят на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами