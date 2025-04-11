В Белгородской области арестовали бывшего депутата горсовета Белгорода

Суд заключил под стражу бывшего депутата горсовета Белгорода и экс-командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили в белгородском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с ноября 2023 по февраль 2025 года Тарасенко передавал документы с недостоверными сведениями о выходе на дежурства людей, которые по факту не дежурили, но получали деньги за выход на смену. Ущерб, нанесенный региональному бюджету, был оценен в один миллион рублей.

9 апреля сообщалось о задержании Тарасенко по подозрению в мошенничестве.

10 февраля уголовное дело возбудили в отношении бывшего сотрудника Минобороны России. Его подозревают в хищениях средств при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Ему вменяется мошенничество и получение взятки.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области провели обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве на 811 млн рублей.

Ранее стала известно, что генерала Попова, обвиняемого в мошенничестве, отправят на СВО.