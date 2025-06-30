В Азербайджане повторно проверят тела фигурантов дела об убийствах прошлых лет на Урале

АПА: в Баку проведут экспертизу тел фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

В Азербайджане инициировали свою экспертизу тел граждан, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

«‎В Азербайджане будет проведена повторная экспертиза тел. Она будет проведена или сегодня, или завтра. Это пока точно не известно. Их тела сегодня будут доставлены в международный аэропорт Гейдар Алиев», — говорится в материале.

30 июня председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело организованной преступной группировки (ОПГ) в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства.

По предварительным данным, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливают. Назначены экспертизы.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.