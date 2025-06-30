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В Казахстане запретили ношение никабов в общественных местах

Токаев подписал закон о запрете никабов в общественных местах
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Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете ношения одежды, препятствующей распознаванию лица. Об этом сообщает портал NUR.KZ, ссылаясь на представительство главы республики.

«Исключения сохраняются для случаев, предусмотренных законом, выполнения служебных обязанностей, в медицинских целях, при погодных условиях и другое», — говорится в статье.

В апреле этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мужчины, который ударил пенсионерку, пытавшуюся снять никаб с пассажирки метро.

Конфликт между 61-летней жительницей района Вешняки и женщиной в никабе случился в вагоне метро на станции «Филатов луг» из-за того, что пенсионерка снимала на видео пассажирку в никабе и ее спутника, а также женщина сделала замечание по поводу их внешнего вида. Правоохранители по камерам видеонаблюдения установили, что пенсионерка хватала пассажирку за голову, пытаясь сорвать никаб. В отношении москвички составили протокол о мелком хулиганстве. Суд признал женщину виновной и назначил ей семь суток административного ареста.

Ранее РПЦ сообщила о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей.

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