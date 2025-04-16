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СК завел дело на мужчину, который ударил пытавшуюся снять никаб с девушки пенсионерку

СК возбудил уголовное дело в отношении напавшего на пенсионерку в метро Москвы
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ostorozhno_novosti/Telegram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против мужчины, который ударил пытавшуюся снять никаб с пассажирки пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. По данным следствия, конфликт произошел из-за видеозаписи, которую вела пенсионерка в отношении обвиняемого и другой пассажирки. Также женщина сделала замечание по поводу их внешнего вида, добавили в СК.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Конфликт между 61-летней жительницей района Вешняки и женщиной в никабе произошел накануне в вагоне метро на станции «Филатов луг». Правоохранители по камерам видеонаблюдения установили, что пенсионерка хватала пассажирку за голову, пытаясь сорвать никаб.

В отношении москвички составили протокол о мелком хулиганстве. Суд признал женщину виновной и назначил ей семь суток административного ареста.

Ранее момент срывания никаба с девушки в московском метро попал на видео.

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