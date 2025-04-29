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РПЦ сообщила о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей

Иерей Кашицын: РПЦ сотрудничает с исламской уммой в защите семейных ценностей
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РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) заявила об усилении взаимодействия с исламской уммой в защите традиционных семейных ценностей. Об этом сообщил секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иерей Илия Кашицын на форуме в Соборной мечети Москвы, передает РИА Новости.

Кашицын подчеркнул, что семья как «божественное установление» находится под угрозой из-за роста разводов, абортов и эгоцентризма. Он призвал СМИ и культуру пропагандировать многодетность, верность и уважение к жизни, ссылаясь на заявление Межрелигиозного Совета России 2016 года.

«Разрушение семьи ведет к деградации экономики и демографии. В основе — идея, что желания человека важнее божественных заповедей», — заявил представитель РПЦ.

В январе председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях.

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