Прокуратура Москвы занялась расследованием деталей пожара на улице Плеханова

Прокуратура: в результате пожара на улице Плеханова в Москве никто не пострадал

Перовская межрайонная прокуратура занялась расследованием обстоятельств возгорания, которое произошло на улице Плеханова в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Точные выводы о причинах произошедшего будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Пожар произошел днем 30 июня. Telegram-канал Baza писал, что на Плеханова якобы взорвался автомобиль — такую информацию сообщили очевидцы. Отмечалось, что огонь перешел на соседнее здание — горел фасад с 1-го по 3-й этаж.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. Спасатели рассказали, что получили данные о пожаре в подсобном помещении на третьем этаже ТЦ.

До прибытия на место пришествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек.

Ранее появилось видео пожара на Воробьевых горах в Москве.