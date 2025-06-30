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Автомобиль взорвался на улице Плеханова в Москве

В Москве на улице Плеханова взорвался автомобиль

В Москве на улице Плеханова взорвался автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza.

«Взрыв на улице Плеханова в Москве — предварительно, у дома №17 взорвался автомобиль. По словам очевидцев, они слышали два взрыва», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что огонь перешел на соседнее здание — там горит фасад с 1 по 3 этаж. На месте машины скорой помощи и спасатели.

До этого в Улан-Удэ из-за столкновения с легковым автомобилем взорвался грузовик с пропаном. Об этом сообщал Babr Mash.

По данным Telegram-канала, ДТП произошло около металлургического завода «Стальмост». Водитель за рулем легкового автомобиля Ford заявил, что мужчина на ЗИЛ срезал угол на повороте, но зацепил его машину и загорелся.

Ранее загоревшийся электровелосипед едва не сжег квартиру в Ростове.

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