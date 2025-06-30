Появилось видео пожара на Воробьевых горах в Москве

На Воробьевых горах в Москве произошел пожар, его сняли на видео

Пожар на стройке горнолыжного комплекса на Воробьевых горах в Москве попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «ЧП и ДТП Москва».

На кадрах можно увидеть столб дыма.

До этого стало известно о возгорании на стройке в российской столице. В МЧС России уточнили, что на улице Косыгина произошло возгорание деревянных лесов на строительной площадке. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позднее возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших при пожаре нет.

В работах было задействовано 23 спасателя и семь единиц техники МЧС России.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. В МЧС рассказали, что получили информацию о возгорании в подсобном помещении на третьем этаже ТЦ. До прибытия на место пришествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек. До этого в соцсетях появилась информация о возгорании в «Мегаполисе». Снаружи здания был виден густой дым.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.