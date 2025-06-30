На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач: ровная спина — не гарантия отсутствия сколиоза

Врач Демьяновская: сколиоз может быть даже при ровной спине
close
photoDiod/Shutterstock/FOTODOM

Визуально ровная спина не гарантирует отсутствие начальной формы сколиоза. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, заболевание часто формируется еще в детстве из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определенные привычки, например сон на одном боку или ношение рюкзака на одной лямке.

«Свою лепту может внести и ранняя специализация в спорте. Хотя спорт важен для здоровья, ранняя специализация, особенно в тех видах спорта, где преобладает использование одной стороны тела, например, теннисе или бейсболе, может привести к асимметричному развитию мышц», — отметила специалист.

Она предупредила, что при выраженной деформации сколиоз может нарушить работу легких, сердца, органов брюшной полости, а также вызвать психологические расстройства.

При этом врач призвала не путать сколиоз с обычной сутулостью. Первый, по ее словам, — это боковое искривление позвоночника, которое сопровождается деформацией и поворотом позвонков.

Ранее россиянам рассказали, помогает ли плавание избавиться от сколиоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами