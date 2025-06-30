Врач: ровная спина — не гарантия отсутствия сколиоза

Врач Демьяновская: сколиоз может быть даже при ровной спине

Визуально ровная спина не гарантирует отсутствие начальной формы сколиоза. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, заболевание часто формируется еще в детстве из-за комбинации факторов, включая генетическую предрасположенность и определенные привычки, например сон на одном боку или ношение рюкзака на одной лямке.

«Свою лепту может внести и ранняя специализация в спорте. Хотя спорт важен для здоровья, ранняя специализация, особенно в тех видах спорта, где преобладает использование одной стороны тела, например, теннисе или бейсболе, может привести к асимметричному развитию мышц», — отметила специалист.

Она предупредила, что при выраженной деформации сколиоз может нарушить работу легких, сердца, органов брюшной полости, а также вызвать психологические расстройства.

При этом врач призвала не путать сколиоз с обычной сутулостью. Первый, по ее словам, — это боковое искривление позвоночника, которое сопровождается деформацией и поворотом позвонков.

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