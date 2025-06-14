На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительнице ДНР вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет колонии за публичные призывы к терроризму

Суд приговорил жительницу Мариуполя Наталью Андронову к шести годам лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба УФСБ России по Донецкой народной республике.

Женщину задержали в ноябре 2024 года сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе следствия выяснилось, что она регулярно размещала в соцсетях призывы к насилию и террористическим действиям, в том числе в отношении людей, выделенных по национальному признаку.

Дело рассматривал Южный окружной военный суд. Андронову признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса России — за пропаганду терроризма и призывы к экстремизму. Кроме лишения свободы, ей также запрещено в течение трёх лет администрировать сайты в интернете.

До этого жителя Челябинской области осудили также на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами