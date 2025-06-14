Жительнице ДНР вынесли приговор за публичные призывы к терроризму

Жительницу Мариуполя осудили на 6 лет колонии за публичные призывы к терроризму

Суд приговорил жительницу Мариуполя Наталью Андронову к шести годам лишения свободы за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба УФСБ России по Донецкой народной республике.

Женщину задержали в ноябре 2024 года сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе следствия выяснилось, что она регулярно размещала в соцсетях призывы к насилию и террористическим действиям, в том числе в отношении людей, выделенных по национальному признаку.

Дело рассматривал Южный окружной военный суд. Андронову признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса России — за пропаганду терроризма и призывы к экстремизму. Кроме лишения свободы, ей также запрещено в течение трёх лет администрировать сайты в интернете.

До этого жителя Челябинской области осудили также на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. По данным ФСБ, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.