Россиянина осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете

Жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете

Жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщили в региональном ФСБ, пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Суд назначил ему 6 лет колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на 2,5 года.

Недавно в Хабаровске местный житель получил пять лет колонии за сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. В службе рассказали, что 36-летний мужчина выступал против СВО. Он связывался с украинскими спецслужбами для выполнения действий против безопасности РФ.

Ранее в Казани мусульманского блогера отправили под арест за разжигание ненависти.