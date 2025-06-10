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Россиянина осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете

Жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Жителя Челябинской области осудили на 6 лет за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщили в региональном ФСБ, пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, 46-летний мужчина является приверженцем одной из террористических организаций. Из представленной информации следует, что он размещал комментарии, призывавшие к осуществлению террористической деятельности и насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Суд назначил ему 6 лет колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов на 2,5 года.

Недавно в Хабаровске местный житель получил пять лет колонии за сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. В службе рассказали, что 36-летний мужчина выступал против СВО. Он связывался с украинскими спецслужбами для выполнения действий против безопасности РФ.

Ранее в Казани мусульманского блогера отправили под арест за разжигание ненависти.

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