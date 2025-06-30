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На руке 17-летнего Адама Кадырова заметили часы за миллионы долларов

На руке сына главы Чечни Адама Кадырова заметили часы за $27,7 млн
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dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Во время свадьбы на руке 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама заметили часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA, инкрустированные 320 бриллиантами. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом).

Уточняется, что стоимость этих часов равна $27,7 млн.

28 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравил его младшего сына, 17-летнего Адама Кадырова, «со вступлением в семейную жизнь» — со свадьбой. Кадыров поблагодарил главу государства и заявил, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания». Кремль официально это не комментировал. Ранее о свадьбе Кадырова-младшего рассказала его сестра Айшат. По словам девушки, торжество пройдет в родительском доме в родовом селе Ахмат-Юрте, однако показывать его не будут. Избранницей Кадырова-младшего стала девушка из того же села по имени Медни. Что известно о свадьбе и невесте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, уйдет ли Кадыров в отставку.

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