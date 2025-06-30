«Справедливая Россия» предложила снизить НДС на основные продукты питания

В Госдуму внесут законопроект о снижении НДС на продукты с 10 до 5%

Депутаты фракции »Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания с 10 до 5%. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Инициатива распространяется на мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия и крупы, овощи, фрукты и ягоды, детское питание, а также морепродукты.

«В условиях роста цен снижение НДС станет действенной мерой поддержки населения и позволит сделать основные продукты питания более доступными», — заявил Миронов.

26 июня Миронов сказал, что необходимо также снизить ключевую ставку Центробанка не на один, а хотя бы на пять процентных пунктов, чтобы улучшить экономическую ситуацию.

16 июня президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил отменить НДС на покупку детских книг.

Ранее цены на российское зерно в мире упали.