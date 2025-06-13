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Цены на российское зерно в мире упали

Forbes: цены на российскую пшеницу упали до минимума с сентября прошлого года
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Александр Поготов/РИА Новости

В начале июня стоимость российского зерна продолжила падение последних месяцев, цены на пшеницу снизились до минимума с сентября прошлого года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные агентства «СовЭкон».

В публикации отмечается, что цены трейдеров за неделю упали с $210 до $209 за тонну, а стоимость продажи зерна снизилась с $248-$250 до $240-$243.

Эксперты издания ожидают, что экспортеры будут и дальше нести убытки или работать в ноль в ближайшие месяцы. Они утверждают, что экспортные цены продолжат падение.

По прогнозу Союза экспортеров и производителей зерна, в 2025 году ожидается рост производства зерна в России до 132-138 миллионов тонн. Из них порядка 85-90 млн тонн придется на пшеницу.

До этого директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Руслан Хасанов назвал вьетнамский рынок зерна многообещающим направлением для увеличения объемов экспорта российского зерна.

Ранее сообщалось, что Россия будет поставлять манную крупу и ржаную муку в Китай.

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